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债券 | 2012年 1月 23日 星期一 20:26 BJT

〔标题新闻〕欧洲应提高欧洲稳定机制(ESM)的规模,但无须将规模提高一倍--IMF总裁拉加德

IMF为国际货币基金组织的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7G602A]

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