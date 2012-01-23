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市场报道 | 2012年 1月 23日 星期一 22:49 BJT

〔美国股市〕开盘基本持平,上周道指和标普500指数录得一个月最大周度涨幅

路透纽约1月23日电---美国股市周一开盘几无变动,上周道指和标普500指数录得一个月来表现最好的一周,因迹象显示欧债危机和美国经济趋稳.

道琼工业指数.DJI小跌4.47点,或0.04%,至12,716.01点.标准普尔500指数.SPX微跌0.14点,或0.01%,至1,315.24点,Nasdaq指数.IXIC跌0.63点或0.02%,至2,786.07点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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