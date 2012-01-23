〔美国热股〕RIM两位联席执行长迫於投资者压力而辞职,股价下挫逾6%

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透1月23日电---黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O的Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,同时辞去了联席执行长和联席董事长的职务,把帅印交给了四年前加入RIM的一名内部人士.
RIM周日表示,Thorsten Heins接任执行长一职.他担任过西门子的高管,自从2007年末加盟RIM以来稳步高升.[ID:nCN1351136]
在周一早盘交易中,在美国上市的RIM股价下挫6.02%,报15.98美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。