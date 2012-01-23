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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 00:15 BJT

〔美国热股〕RIM两位联席执行长迫於投资者压力而辞职,股价下挫逾6%

路透1月23日电---黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O的Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,同时辞去了联席执行长和联席董事长的职务,把帅印交给了四年前加入RIM的一名内部人士.

RIM周日表示,Thorsten Heins接任执行长一职.他担任过西门子的高管,自从2007年末加盟RIM以来稳步高升.[ID:nCN1351136]

在周一早盘交易中,在美国上市的RIM股价下挫6.02%,报15.98美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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