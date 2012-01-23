〔美国热股〕RIM两位联席执行长迫於投资者压力而辞职,股价下挫逾6%

路透1月23日电---黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O的Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,同时辞去了联席执行长和联席董事长的职务,把帅印交给了四年前加入RIM的一名内部人士.