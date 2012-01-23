〔USDA报告〕1月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透1月23日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 01/19/12 01/12/12 01/12/12 01/20/11
初值 修正值 前值
小麦 17,106 13,430 13,430 25,027
燕麦 0 15 15 0
大麦 8 0 0 8
玉米 35,198 30,055 30,055 26,947
高粱 884 934 934 870
大豆 35,666 41,048 40,909 43,856
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 637,380 731,023
燕麦 371 59
大麦 5,606 4,505
玉米 647,428 651,610
高粱 31,954 57,811
大豆 675,802 935,559
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。