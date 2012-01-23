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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 00:26 BJT

〔USDA报告〕1月19日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透1月23日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 01/19/12 01/12/12 01/12/12 01/20/11

初值 修正值 前值

小麦 17,106 13,430 13,430 25,027

燕麦 0 15 15 0

大麦 8 0 0 8

玉米 35,198 30,055 30,055 26,947

高粱 884 934 934 870

大豆 35,666 41,048 40,909 43,856

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 637,380 731,023

燕麦 371 59

大麦 5,606 4,505

玉米 647,428 651,610

高粱 31,954 57,811

大豆 675,802 935,559

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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