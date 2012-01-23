〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为5.01

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透华盛顿1月23日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.070
中值 0.065
低值 0.030
投资 0.071
价格 99.964611
高值得标比率 62.45 %
投标倍数 5.01
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 27,001,431,300
总投标 135,368,066,300
竞争性投标得标 25,550,865,000
非竞争性投标得标 728,266,300
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/01/26
到期日 2012/07/26
CUSIP码 9127954B4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 母红
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招