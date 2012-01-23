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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.070%,投标倍数为5.01

路透华盛顿1月23日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.070

中值 0.065

低值 0.030

投资 0.071

价格 99.964611

高值得标比率 62.45 %

投标倍数 5.01

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 27,001,431,300

总投标 135,368,066,300

竞争性投标得标 25,550,865,000

非竞争性投标得标 728,266,300

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/01/26

到期日 2012/07/26

CUSIP码 9127954B4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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