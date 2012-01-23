版本:
中国
债券 | 2012年 1月 24日 星期二 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售三个月国库券得标利率0.040%,投标倍数为4.98

路透华盛顿1月23日电---美国财政部称,其三个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.040

中值 0.035

低值 0.020

投资 0.041

价格 99.989889

高值得标比率 32.15%

投标倍数 4.98

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,001,168,000

总投标 144,372,155,500

竞争性投标得标 27,563,797,500

非竞争性投标得标 808,570,500

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/01/26

到期日 2012/04/26

CUSIP码 9127955K3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐