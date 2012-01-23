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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 02:10 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,但兑欧元走软

路透伦敦1月23日电---英镑兑美元周一触及两周高位,对希腊将达成换债协议的初步希望令美元全面承压,不过,对英国央行将进一步实施量化宽松政策的臆测限制英镑涨幅.

英镑兑欧元走软,未来走向势将受希腊换债磋商进展所左右.

英镑兑美元尾盘GBP=D4上扬0.1%,报1.5588美元,日高为1.5602美元,为1月5日来最高,受助于一英国清算所的需求.交易商称,但据说在1.5600美元之上的卖单限制涨幅.下行方面,执行价在1.55美元的期权限制英镑跌幅.

欧元兑英镑EURGBP=D4上扬0.7%,报0.8366英镑,跟随欧元/美元涨势.市场人士称,对希腊的换债磋商将取得突破的希望支撑风险人气和欧元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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