〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及两周高位,但兑欧元走软

英镑兑美元尾盘GBP=D4上扬0.1%,报1.5588美元,日高为1.5602美元,为1月5日来最高,受助于一英国清算所的需求.交易商称,但据说在1.5600美元之上的卖单限制涨幅.下行方面,执行价在1.55美元的期权限制英镑跌幅.