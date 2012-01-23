〔英国债市〕英债跟随德债走低,对希腊达成换债协议的希望提振风险人气

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透伦敦1月23日电---英债期货周一走低,对希腊将达成换债交易的希望扶助风险人气,而本周将进行的40年期英债银团销售和部分债权人愿意将短期英债出售给英国央行也令英债承压.
德法两国向希腊施压,要求快速与民间债权人达成换债协议以削减大幅攀升的债务,两国表示,致力於在3月前达成新希腊救助协议以避免该国违约.
3月英债期货FLGH2收跌58个跳动点,报115.21,表现强於可比德债期货11个跳动点.
10年期英债收益率GB10YT=RR上扬5个基点,报2.17%,与可比德债收益率差扩阔1个基点,至19个基点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招