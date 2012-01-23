〔英国债市〕英债跟随德债走低,对希腊达成换债协议的希望提振风险人气

路透伦敦1月23日电---英债期货周一走低,对希腊将达成换债交易的希望扶助风险人气,而本周将进行的40年期英债银团销售和部分债权人愿意将短期英债出售给英国央行也令英债承压.

德法两国向希腊施压,要求快速与民间债权人达成换债协议以削减大幅攀升的债务,两国表示,致力於在3月前达成新希腊救助协议以避免该国违约.

3月英债期货FLGH2收跌58个跳动点,报115.21,表现强於可比德债期货11个跳动点.

10年期英债收益率GB10YT=RR上扬5个基点,报2.17%,与可比德债收益率差扩阔1个基点,至19个基点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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