〔标题新闻〕路透调查:受访的15家一级交易商中八家预期中值为美联储在2014年上半年首次升息

澳新汇市：澳元和新西兰元原地踏步，静待特朗普讲话
路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
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路透悉尼/惠灵顿2月28日 - 澳元和新西兰元周二原地踏步，因全球市场都在等待美国总统特朗普的讲话，他在讲话中可能对其财政和税收政策提供更多细节。
路透上海2月28日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(3月2日)招标增发至多170亿 元人民币四期固息债，期限包括一年、三年、五年和10年。 上述债券为该行今年第1期 、第2期、2016年第16期 和 第10期 的增发债，票面利率分别为3.04%、3.80%、3.30%、3.18%。 具体发行条款如下： 2017年第1/2期、2016年第16/10期增发债 ------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1年：30亿元；3/5年：50亿元；10年：40亿元 期限/计息方式 1/3/5/10年固息 招标时间 1/3年：3月2日10:00-11:00 5/10年：3月2日10:00-11:30 招
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速