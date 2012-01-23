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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 03:18 BJT

〔标题新闻〕路透调查:受访的15家一级交易商中八家预期中值为美联储在2014年上半年首次升息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8CN6J7]

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