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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 03:24 BJT

〔标题新闻〕路透调查:受访八家一级交易商料今上半年FED公布QE3,规模预估中值为6,000亿美元

FED为美国联邦储备理事会

QE3为第三轮量化宽松政策

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8CN6J7]

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