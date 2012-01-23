〔欧元债市〕希腊将达成债券交换协议的希望拖累德债跌至一个月低位

* 10年期意大利/德国公债收益率差处於六周最窄水准

* 欧元区财长将决定希腊债券交换的条款

* 分析师称市场聚焦在希腊短期前景

路透伦敦1月23日电---德国公债周一下跌至一个月低位,因投资人谨慎乐观认为希腊将达成重要的债券交换协议,令10年期德债收益率(殖利率)可望在去年12月中来首次升至2%以上.

周末希腊债务重组谈判陷入僵局,但法国财长巴胡安称,一项说服银行和基金接受将其所持希腊债券大幅减记的协议看似"成形."

按计划今天稍後将举行的欧元区财长会议将决定他们准备接受什麽样的希腊债务重组条款.

欧元区二线国家公债延续跑赢指标德债,受助於诸如股市等较高风险资产的利好基调,10年期意大利/德债收益率差收窄,至六周最窄水准.

"投资人愈发乐观认为希腊和民间债权人接近达成协议,风险意愿改善令投资者出脱部份避险部位,"RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic说.

"尽管若说解除警告是言之过早,但10年期德债收益率和2%只有咫尺之遥,未来几个交易日该收益率或升至2.05%."

德债期货FGBLc1日内最多跌87个跳动点,至137.25,接近去年12月22日触及的水准,之後该合约缩减跌幅,收跌68个跳动点,报137.44,成交量与历年同期的均值略低於70万口基本一致.

10年期德债DE10YT=TWEB收益率收涨4个基点,报1.967%,和可比意大利及西班牙公债收益率差进一步收窄,交易商说受助於欧洲央行在二级市场买入该两国的公债.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB/德国公债收益率差收窄19个基点,至416个基点.10年期西班牙公债/德国公债收益率缩窄9个基点,至322个基点,稍早收窄至318个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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