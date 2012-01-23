〔欧洲股市〕收在五个月最高收位,因欧元区银行股大涨

欧洲股市：下跌，受银行股和矿业股回落拖累
基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
路透伦敦1月23日电---欧洲股市周一收在去年8月初来最高收位,欧元区银行股大幅上涨,此前有报导称,法国和德国要求放宽全球银行资本规例以避免信贷紧缩.
STOXX欧洲600欧元区银行指数.SX7E上扬3.9%.升幅居前的银行股包括德国商业银行(CBKG.DE),法国兴业银行(SOGN.PA)和意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI),分别大涨13%,8.6%和10.4%.2012年迄今,德国商业银行累计上升49%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.5%,报1,048.21点,此为逾五个月最高收位.
英国富时100指数.FTSE收涨0.94%,报5,782.56点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.5%,报6,436.62点;法国CAC-40指数.FCHI收涨0.51%,报3,338.42点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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基本资源股指数下跌1.5%，跟随金属价格疲弱走势，受权重股力拓股票除息后下跌拖累。铜价急挫，因对中国需求的担忧再现，此前中国住建部暗示，将采取措施稳定房地产市场。
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