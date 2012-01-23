〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧阿根廷产量

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透1月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收升,交易商说,因担忧阿根廷天气不佳将进一步降低大豆产量,美元走弱和现货大豆市场走强.
周末阿根廷的降雨令人失望,这支持大豆期货.周一Commodity Weather Group称阿根廷中部有限的降雨将导致大约三分一的玉米和大豆种植地区面临干燥天气.
CBOT-3月大豆合约Sc1上升30-1/2美分,报每蒲式耳12.17-1/2美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1升0.99美分,报每磅51.42美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨9.1美元,报每短吨321.0美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。