〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因担忧阿根廷产量

路透1月23日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收升,交易商说,因担忧阿根廷天气不佳将进一步降低大豆产量,美元走弱和现货大豆市场走强.

周末阿根廷的降雨令人失望,这支持大豆期货.周一Commodity Weather Group称阿根廷中部有限的降雨将导致大约三分一的玉米和大豆种植地区面临干燥天气.

CBOT-3月大豆合约Sc1上升30-1/2美分,报每蒲式耳12.17-1/2美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1升0.99美分,报每磅51.42美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨9.1美元,报每短吨321.0美元.(完)