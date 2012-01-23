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债券 | 2012年 1月 24日 星期二 03:58 BJT

〔标题新闻〕英央行委员普森称经济前景较10月实施第二轮QE时改善,但不足以令央行上调预估

普森为英国央行货币政策委员会

QE:量化宽松

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