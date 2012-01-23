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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 05:42 BJT

〔美股盘後〕德州仪器公布第四季业绩和第一季财测後股价上扬0.6%

路透纽约1月23日电---德州仪器(德仪,Texas Instruments)TXN.N股价周一在美股盘後交易中上扬0.6%,之前该公司公布第四季业绩和第一季财测.

德州仪器TXN.N公布第四季EPS为0.25美元,营收为34.2亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第四季EPS为0.39美元,营收为32.5亿美元.

德州仪器TXN.N预计第一季EPS为0.16-0.24美元,营收为30.2-32.8亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估德州仪器第一季EPS为0.41美元,营收为32.3亿美元.

德州仪器公布业绩和财测後,股价在盘後交易中上扬0.6%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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