〔美股盘後〕德州仪器公布第四季业绩和第一季财测後股价上扬0.6%

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗

路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。