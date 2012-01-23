〔美国股市〕道琼工业指数下跌0.09%,Nasdaq指数下挫0.09%

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透纽约1月23日电---美国股市周一收盘基本持稳,投资者在近期上扬後稍作喘息,静待苹果等经济晴雨表企业公布业绩.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌11.66点,或0.09%,至12,728.82点;标准普尔500指数.SPX微升0.62点,或0.05%,至1,316.00点.Nasdaq指数.IXIC小跌2.53点,或0.09%,至2,784.17点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。