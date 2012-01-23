〔金属期市〕期铜上涨2%,恢复2012年新年升势

* 期铜恢复今年新年涨势,基本面提供动力

* 中国和多数亚洲市场因农历新年休市

* 中国12月铜进口创纪录高位

* 关注周二欧盟财长会议

路透纽约/伦敦1月23日电---期铜周一攀升约2%,因在欧洲债务忧虑缓和及中国精炼铜进口创纪录提振需求前景之际,投资人继续青睐诸如工业金属等较高风险资产.

欧元兑美元升至约三周高位,因投资人愈发乐观认为希腊即将达成债务交换协议,引发作空欧元的投资者回补空头,欧元上涨亦扶助铜价.

伦敦金属交易所(LME)库存再次大幅减少,及一些全球矿业巨擘在2012年的产出将继续令人失望的认知助长铜价的新年涨势.期铜价格在2012年首三周累计上涨约9%,且吸引对冲基金及其他大型投机者更多注意力.

"全是风险交易.市场环境及背景似乎让人们在新年愿意承受较大风险,"Great Pacific Wealth Management副总裁及资产配置部主管Sean McGillivray说,纽约期铜可能延续涨势,且很快上探每磅4美元水准.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2收升5.35美分,或1.4%,报每磅3.7985美元,交投区间介於3.7220-3.8135美元.周五该合约触及3.8340美元的四个月高位.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收升140美元,报每吨8,365美元,距离周五触及的四个月高点8,428.50美元不远.

亚洲市场交投非常低迷,包括最大消费者中国在内的许多亚洲市场因农历新年休假,欧洲交易时段的成交量也相当低.

伦敦铜未平仓合约在近几天下跌.但COMEX铜的未平仓合约触及去年10月初来最高水准.

周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,货币基金经理在1月17日当周转向铜净多头头寸,扭转自2011年9月底来长时期的铜空头头寸,这数据反映对COMEX期铜的兴致上升.

铜的一些基本面仍然正面.最新数据显示,LME铜库存减少2,975吨,至345,775吨,此为2009年10月初以来最低位.

国际铜业研究组织(ICSG)称,2011年首10个月全球精炼铜市场供应缺口为29.6万吨,2010年同期供应缺口为43.9万吨.这数据支持了供应紧张的观点.

周末数据显示12月中国精炼铜进口较上月大幅增加18.3%,至406,937吨纪录高位,数据也对铜价提供进一步支持.

但上周上海期货交易所监察的仓库铜库存增加9.3%或11,193吨,至131,645吨,此为2011年4月来最高水平.

以下为1915 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.15 5.65 +1.51 343.60 10.64

LME期铝 2238.00 23.00 +1.04 2020.00 10.79

LME期铜 8364.00 139.00 +1.69 7600.00 10.05

LME期铅 2245.00 61.00 +2.79 2035.00 10.32

LME期镍 20300.00 -150.00 -0.73 18710.00 8.50

LME期锡 22150.00 300.00 +1.37 19200.00 15.36

LME期锌 2059.00 47.00 +2.34 1845.00 11.60

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 张涛

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