〔全球金市〕金价上扬1%,受助于技术性买盘和欧元走强

* 金价跟随欧元和油价上扬,期权波动性升至一周高位

* 升穿趋势线阻力位将吸引技术买盘

* 市场等待希腊债务磋商结果

* 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二开始召开会议

路透纽约/伦敦1月23日电---金价周一上扬1%,至六周高位,受助于技术性买盘,和欧元在欧元区财长有关希腊债务重组会议结果出台前上扬.

黄金期权波动性也在本周稍晚到期前上扬.金价升穿1,669美元这一关键技术阻力位,一个月来首次逼近1,700美元.

美元重挫提振金价和油价,德法两国向希腊施压,要求其快速与民间债权人达成换债协议以削减不断膨胀的债务负担,并避免违约.

"金价正逼近另一个技术区域.今晚收在1,675美元之上可能意味着本周期权到期,以及交易商等待欧元区消息出台前将出现新一波买盘,"RBC Capital Markets副总裁George Gero说.

1930 GMT,现货金XAU=上扬1.1%,报每盎司1,676.76美元.日高为1,681.16美元,为12月12日以来最高.

金价在过去10个交易日中仅有两日下跌,1月迄今累计上扬7%.

美国2月黄金期货GCG2结算价收高14.30美元,报每盎司1,678.30美元.成交量与30日均值一致.

其他市场成交清淡,中国市场和其他重要的亚洲市场因农历新年假期休市.

分析师称,金价的下一个阻力位为100日移动均线切入位1,688美元.

CBOE黄金上市交易基金波动性指数.GVZ升至一周高位21.

波动性指数通常在期权到期前攀升.COMEX-2月期权将在周四到期.

现货银XAG=收报每盎司32.30美元,受金价上涨支撑.现货铂金(白金)XPT=涨1.9%,报1,559.74美元,现货钯金XPD=升1.3%,报682.03美元.

--------------------------1930GMT-----------------------------

最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1678.30 14.30 0.9 1663.00 1681.80 113,770

COMEX 3月白银期货 32.27 0.595 1.9 31.790 32.775 38,732

COMEX 4月铂金期货 1561.10 28.80 1.9 1527.60 1568.90 6,748

COMEX 3月钯金期货 688.85 13.15 1.9 673.40 689.00 2,799

现货金 XAU= 1676.76 19.00 1.1 1663.50 1681.16

现货银 XAG= 32.300 0.150 0.5 31.840 32.760

现货铂金 XPT= 1559.74 28.99 1.9 1527.00 1563.00

现货钯金 XPD= 682.03 8.53 1.3 674.36 686.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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