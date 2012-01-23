〔美股业绩〕德州仪器第四季营收优於预期

路透1月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周一公布的第四季营收优於预期,因市场对其芯片(晶片)需求情况的改善速度快於该公司的预期.

德州仪器公布,第四季获利为2.98亿美元,或每股盈利(EPS)为0.25美元,上年同期分别为9.42亿美元或0.78美元.

该公司公布第四季营收下跌至34.2亿美元,上年同期为35.3美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预期德州仪器第四季营收为32.5亿美元.

德州仪器在12月8日警告称,芯片需求疲弱.该公司原本预期第四季EPS介於0.21-0.25美元,营收介於31.9-33.3亿美元.(完)