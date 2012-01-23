〔美股业绩〕德州仪器第四季营收优於预期

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透1月23日电---美国晶片制造商德州仪器(Texas Instruments)TXN.N周一公布的第四季营收优於预期,因市场对其芯片(晶片)需求情况的改善速度快於该公司的预期.
德州仪器公布,第四季获利为2.98亿美元,或每股盈利(EPS)为0.25美元,上年同期分别为9.42亿美元或0.78美元.
该公司公布第四季营收下跌至34.2亿美元,上年同期为35.3美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预期德州仪器第四季营收为32.5亿美元.
德州仪器在12月8日警告称,芯片需求疲弱.该公司原本预期第四季EPS介於0.21-0.25美元,营收介於31.9-33.3亿美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 张涛
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