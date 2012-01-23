〔美国债市〕公债价格回落,受累于欧债危机或得到缓解的希望

* 尽管周末陷入僵局,但市场对希腊达成换债交易持乐观态度

* 即将进行的公债标售令公债价格承压

* 市场关注美联储本周稍晚的政策会议

路透纽约1月23日电---美国公债价格周四走低,因欧洲央行购买西班牙和意大利公债部分缓解了这两国的融资压力,提升欧债危机将很快稳定下来的希望.

美国政府本周990亿美元的公债标售计划,给予投资者另外一个抛售的理由.部分亚洲国家因假休市,市场成交不旺.

欧洲的银行利用欧洲央行透过长期再融资操作提供的低息贷款购买欧洲国家的主权债,推低西班牙和意大利借款成本.

"欧元区二线国家的短期公债收益率继续走低.欧洲央行的长期流动性操作确实影响到投资者购买欧元区公债的能力,这缓解了融资的难度,"法国巴黎银行驻纽约的美国公债交易员Rick

Klingman表示.

有关希腊民间债权人将很快与希腊政府就自愿换债达成协议的希望推高欧洲和全球股市,以及其他风险资产.

希腊换债磋商周末陷入僵局,但市场人士周一对达成交易的前景感到乐观.这样的人气推高欧元/美元至三周最高.

指标10年期公债US10YT=RR回落11/32,收益率攀升至2.07%,上周五尾盘报2.03%.收益率稍早触及逾六周高位2.09%.

投资者热切期待美国联邦储备理事会(FED,美联储)本周举行的为期两天的政策会议,以及周三下午会议结束时发布的政策声明.

"公债价格可能保持这样短促间歇性的走势,直到美国联邦公开市场委员周三公布利率,成长和通胀预期,"RBS Securities的美国利率策略部主管William O'Donnell表示.

芝加哥BMO Capital Markets的美国公债交易部主管Scott Graham称,重要技术位也助力公债价格的跌势,指出10年期公债价格跌穿100日移动均线.

法国巴黎银行的Klingman还表示,10年期公债的技术性因素导致公债下跌,在2.05%水平触发平仓交易.

在财政部本周标售990亿美元新债前,公债价格也承压.

财政部周二将标售350亿美元两年期公债,周三标售350亿美元五年期公债,周四标售290亿美元七年期公债.

"由於中国买家的缺席,这三次标售可能出现价格折让,我们预计在这三次标售中,五年期公债标售需求最为强劲,"野村证券驻纽约的美国利率策略部主管George Goncalves写道.

中国,香港,新加坡和韩国本周庆祝农历新年.

30年期公债US30YT=RR回落28/32,收益率从上周五尾盘的3.1%攀升至3.14%.盘中收益率升至3.18%,为11月14日以来最高.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (+) 0.243

五年期公债US5YT=RR 99-26/32 (-04/32) 0.912

10年期公债US10YT=RR 99-14/32 (-11/32) 2.064

30年期公债US30YT=RR 99-22/32 (-24/32) 3.141 (完)

--编译 母红;审校 张涛

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