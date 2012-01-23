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市场报道 | 2012年 1月 24日 星期二 06:33 BJT

〔美国股市〕大致收平,静待苹果等大型企业公布业绩

* 本周包括苹果在内的一系列大型科技企业将公布业绩

* 道指和Nasdaq指数均收跌0.09%,标普500指数收涨0.05%

路透纽约1月23日电---美国股市周一几无变动,投资者在近期市场上扬後稍作喘息,静待苹果等领先企业公布业绩.

标普500指数自本年迄今累计上升约5%,因不断改善的美国经济提振投资者的乐观情绪.上周道指和标普500指数均录得一个月以来最大单周涨幅.

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