〔美国股市〕大致收平,静待苹果等大型企业公布业绩

美国财政：白宫预算主管认为，联邦债务上限问题并非迫在眉睫
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
* 本周包括苹果在内的一系列大型科技企业将公布业绩
* 道指和Nasdaq指数均收跌0.09%,标普500指数收涨0.05%
路透纽约1月23日电---美国股市周一几无变动,投资者在近期市场上扬後稍作喘息,静待苹果等领先企业公布业绩.
标普500指数自本年迄今累计上升约5%,因不断改善的美国经济提振投资者的乐观情绪.上周道指和标普500指数均录得一个月以来最大单周涨幅.
路透华盛顿2月27日 - 白宫预算主管Mick Mulvaney周一称，他预计联邦政府暂停债务上限的期限在3月15日结束后，美国财长会使用特别现金管理措施。
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。