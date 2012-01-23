〔纽约汇市〕欧元/美元接近三周高位,投资者削减欧元空仓

* 欧元兑美元和日圆持坚

* 欧元区财长就希腊问题举行会议前,市场期望上升

* 美元在美联储政策会议前走跌

路透纽约1月23日电---欧元兑美元周一扬升至近三周高位,对希腊将与其债权人达成协议的预期促使投资者削减对欧元的做空押注,但未能动摇市场负面人气.

欧元兑日圆亦上涨,触及三周高点.从基本面看,一系列因素预示欧元将走跌,但由於欧元净空头仓位在1月17日止当周连续第四周触及纪录高位,欧元最近有涌现空头回补的趋势.

德国和法国敦促希腊和其民间债权人尽快就将债务降至可持续水准达成协议.德法承诺它们将在3月前确定对希腊的新援助措施,助其避免出现灾难性违约.

若未能达成协议,将引发损及整个欧元区的无序违约,且将给欧元区以外地区带来巨大冲击.不过,周一市场情绪普遍乐观.

周一希腊财政部一位官员称,希腊拟在2月13日之前向民间部门提出最後的债务互换提议.

"由於欧元/美元空仓位於有史以来最高位,我们预计将出现空头回补,"GFT Forex的外汇研究主管Kathy Lien称."不管你是否相信希腊将达成民间部门参与协议,欧元/美元的下跌动能在很快减退."

纽约尾盘,欧元/美元EUR=涨1.3%至1.3034美元,但从日高1.3052回落,後者为1月初以来最高位.欧元/日圆EURJPY=亦扬升1.3%,至100.32日圆,盘中触及100.48的日高,为12月30日以来最高位.

DailyFX显示,欧元/美元的多仓与空仓之比周一降至负1.25,有近55%的交易商持有空仓.之前一天,该比例为负1.60,62%的仓位为空仓.