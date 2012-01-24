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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 23:29 BJT

〔表格〕美国里奇蒙联储银行1月综合制造业指数为12,12月为3

路透1月24日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,1月综合制造业指数为12,12月为3.

以下为具体数据及分项:

1月 12月 11月 三个月均值

制造业综合指数 12 3 0 5

出货 17 3 1 7

新订单 14 7 -2 7

未完成订单 -4 1 -10 -5

产能利用 8 0 -6 0

投入物价 2.53 1.55 3.42 --

产出物价 0.57 1.34 2.64 --

制成品库存 9 23 18 17

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--编译 利棣儿;审校 母红

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