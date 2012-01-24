〔表格〕美国里奇蒙联储银行1月综合制造业指数为12,12月为3

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---美国里奇蒙联邦储备银行周二公布,1月综合制造业指数为12,12月为3.
以下为具体数据及分项:
1月 12月 11月 三个月均值
制造业综合指数 12 3 0 5
出货 17 3 1 7
新订单 14 7 -2 7
未完成订单 -4 1 -10 -5
产能利用 8 0 -6 0
投入物价 2.53 1.55 3.42 --
产出物价 0.57 1.34 2.64 --
制成品库存 9 23 18 17
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--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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