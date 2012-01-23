〔标题新闻〕欧元/美元在亚洲盘初跌0.2%,有消息称欧元区财长拒绝了希腊民间债权人的提议

中国债市动态：现券期货震荡格局未改，两会前市场走势不明朗
路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
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路透北京2月28日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小升，国债期货震荡收高。交易员表示，中国两会（全国人大和政协会议）前市场震荡格局不改，消息面淡静下期货仍引领现券走势，市场静待两会间隙是否有新的政策讯息传出。
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海2月28日 - 近日完成借壳上市后更名的中国最大民营快递公司--顺丰控股周二早盘继续封住涨停，为连续第四天涨停。这使得该公司创始人、实际控制人王卫的财富暴增，甚至超过腾讯董事会主席马化腾，成为中国第三大富豪。