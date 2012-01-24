〔货币市场〕美国三个月期国库券标售利率接近六个月高点

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约1月23日电---美国财政部周一标售三个月期国库券,得标收益率为近半年来最高.分析师认为,这可能表明市场的避险需求有所减弱.
财政部标售六个月期国库券得标利率为7个基点,是去年11月末以来的最高水平.
一般抵押品回购利率上周因各种原因上升,现在略有下降.
Jefferies & Co.的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons表示,"这也导致国库券收益率小幅走高.回购利率变得更有吸引力,所以从国库券市场吸引一些资金出来."
在被问及美国货币市场基金是否已开始重拾欧洲债券时,美国与欧洲公债交易商Anthony Lazzara表示,有一些向欧洲债券回流的动作.
"市场似乎在告诉我们,希腊问题正在进一步远离我们而去,风险偏好正在恢复.通常这些趋势会持续一段时间,"Lazzara表示.
无担保三个月欧元借款Libor利率EUR3MFSR=连续第23个交易日下降,跌至1.11214%.(完)
--编译 张涛;审校 白云
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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