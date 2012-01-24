〔货币市场〕美国三个月期国库券标售利率接近六个月高点

路透纽约1月23日电---美国财政部周一标售三个月期国库券,得标收益率为近半年来最高.分析师认为,这可能表明市场的避险需求有所减弱.

财政部标售六个月期国库券得标利率为7个基点,是去年11月末以来的最高水平.

一般抵押品回购利率上周因各种原因上升,现在略有下降.

Jefferies & Co.的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons表示,"这也导致国库券收益率小幅走高.回购利率变得更有吸引力,所以从国库券市场吸引一些资金出来."

在被问及美国货币市场基金是否已开始重拾欧洲债券时,美国与欧洲公债交易商Anthony Lazzara表示,有一些向欧洲债券回流的动作.

"市场似乎在告诉我们,希腊问题正在进一步远离我们而去,风险偏好正在恢复.通常这些趋势会持续一段时间,"Lazzara表示.

无担保三个月欧元借款Libor利率EUR3MFSR=连续第23个交易日下降,跌至1.11214%.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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