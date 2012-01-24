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亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 08:19 BJT

〔日本股市〕盘初微涨,投资者依然对希腊债务谈判抱有希望

路透东京1月24日电---日本股市周二盘初小涨,因为在欧洲财长否决希腊民间债权人提议後,投资者依然期望希腊能达成债务协议.

日经指数.N225涨0.6%报8,815.36点,上日几近收平.东证股价指数.TOPX亦涨0.5%,报760.47点.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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