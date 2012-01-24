版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 08:42 BJT

〔标题新闻〕伊朗抨击欧洲禁止进口伊朗石油是心理战,奥巴马称美国将对伊采取更多制裁

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8CN48P]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐