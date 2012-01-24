〔国际油市〕NYMEX原油收高逾1%,因欧盟就禁止进口伊朗原油达成协议

路透纽约1月23日电---美国原油期货周一收高逾1%.欧盟达成共识,将从7月1日开始禁止进口伊朗原油.伊朗为此再度发出威胁,将封锁霍尔木兹海峡这一原油运输通道.

美元兑欧元走软,亦支撑原油期货,因投资者对於原油等商品的风险偏好改善.

交易商关注美国原油库存.美国石油协会(API)将於周二收盘後公布1月20日当周库存数据.

路透的初步调查显示,上周美国原油库存增加80万桶,主要是因为进口增加和炼厂产能利用率下降.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货CLH2结算价报每桶99.58美元,涨1.25美元或1.27%.本周,波动区间为97.40-100.24美元.

伦敦布兰特原油期货LCOH2结算价报110.58美元,涨0.72美元或0.66%,交投区间为109.23-111.36美元.布兰特原油较美国原油的溢价缩小至11美元,上周五报11.53美元.

NYMEX-2月取暖油HOH2收报每加仑3.0098美元,涨2.14美分或0.72%,交投区间为2.9902-3.0356美元.

NYMEX-2月汽油RBG2结算价报每加仑2.7779美元,跌0.65美分或0.23%,交投区间为2.7731-2.8142美元.

路透对华尔街主要分析师的调查显示,美联储本周可能表示,2014年上半年之前将不会开始升息.

欧元兑美元周一扬升至近三周高位,对希腊将与其债权人达成协议的预期促使投资者削减对欧元的做空押注. (完)