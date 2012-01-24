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亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 09:01 BJT

〔全球金市〕现货金持稳於六周高点附近,TOCOM期金涨势提供动力

路透新加坡1月24日电---现货金周二在亚洲市场持稳,因TOCOM期金涨势提供支撑,帮助其对抗欧元走软所带来的压力.

0026GMT,现货金XAU=大致持平於每盎司1,676.79美元.周一曾升至1,681.16美元的12月12日以来最高点,受技术性买盘扶助.

东京工业品交易所(TOCOM)12月期金JAUc6最高涨至每克4,167日圆.

2月美国期金GCcv1持稳於每盎司1,678.2美元.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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