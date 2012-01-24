《美股业绩焦点》德州仪器称芯片需求情况改善,将关闭两座工厂

* 第四季营收为34.2亿美元,高於市场预期的32.5亿

* 德州仪器称订单在12月回升

* 把第一季表现疲弱归因于基带营收下降

* 德州仪器计划关闭在日本和德州的两座工厂

* 德州仪器股价盘後上涨3.4%

路透1月23日电---德州仪器(TXN.O)第四季芯片(晶片)营收好於预期,因多个产业中的客户补充库存.

德州仪器股价周一在盘後交易中上涨逾3.4%.该公司表示,12月需求情况改善,而1月保持这种趋势.

由於需求并不像所担心的那样疲弱,德州仪器的客户上月开始增加订单.

"我们认为,我们客户的库存已经到了极低的水平,"德州仪器财务长Kevin March对路透表示.

德州仪器称,本季度将在部分工厂增加新工人,以应对需求上升的局面.但德州仪器也计划在18个月内关闭两座较旧的工厂,以削减成本.这两座工厂一个在德州,一个在日本.

由於计划关闭无线业务的影响,德州仪器对於当前季度的展望不是非常乐观.但分析师仍然对第四季业绩感到振奋.

"大家都担心假日季节销售惨淡.实际情况是终端需求情况好於德州仪器客户最初担忧的情形,"Williams Financial的分析师Cody Acree表示,"我们预计不会出现大幅增长,但也不会走向低谷."

在德州仪器公布业绩之前,Linear Technology (LLTC.O)和Xilinx (XLNX.O)等同业上周已然让投资者乐观预期,芯片库存削减趋势可能即将结束.

周一,欧洲芯片厂商意法半导体(STM.PA)暗示,客户在用尽库存之後开始恢复购买芯片.

**营收高於预期**

德州仪器公布,第四季获利为2.98亿美元,或每股盈利(EPS)为0.25美元,上年同期分别为9.42亿美元或0.78美元.

该公司公布第四季营收下跌至34.2亿美元,上年同期为35.3美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预期德州仪器第四季营收为32.5亿美元.

德州仪器曾在12月8日警告称,芯片需求疲弱.该公司原本预期第四季EPS介於0.21-0.25美元,营收介於31.9-33.3亿美元.

但March表示,在12月发出上述警告之後,订单情况随即开始改善.

德州仪器预计第一季营收为30.2-32.8亿美元,而据汤森路透I/B/E/S,华尔街的预期是34.7亿美元.

March认为,德州仪器的当前季度营收比较疲弱,主要是因为其基带芯片业务下降.德州仪器计划在今年底以前结束这项业务.

March表示,本季度基带业务营收将从第四季的2.79亿美元下降到7,500万美元左右.这项业务的主要客户是诺基亚NOK1V.HE.

他说,如果不计基带营收下降的影响,德州仪器第一季营收将下降2%,而通常的降幅是4%.

德州仪器表示,未来18个月内关闭在日本和德州的两家工厂,将导致大约2.15亿美元的费用.

德州仪器已经在第四季承担了略高於一半的关厂费用,预计其余费用将在未来几个季度计入.

但是,一旦两家工厂完成关闭,德州仪器称可以把每年成本削减约1亿美元.

德州仪器周一在盘後交易中上涨逾3.4%至34.34美元,之前在Nasdaq市场收於33.19美元.(完)