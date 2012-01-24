〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,未受希腊谈判受挫影响

路透惠灵顿/悉尼1月24日电---澳元和新西兰元周二守在近三个月高位,受有关希腊债务协议最终将达成的乐观情绪支撑,尽管欧元区财长此前否决了有关提议.

澳元/美元AUD=D4报1.0521美元,周一本地市场尾盘报1.0486,纽约时段最高曾涨至1.0574,为10月31日以来最高位.

图表显示,澳元有望出现上涨趋势.若能突破1.0570美元,将为升向1.0753的10月27日高点打开通道,澳元在1.0450-60美元处有非常强劲的支撑.

新西兰元/美元NZD=D4同样持坚,约报0.8115美元,周一本地收盘价为0.8060美元,在海外市场曾触及10月底以来最高位0.8143美元.支撑位料在0.8050,阻力位在0.8150.

技术分析显示,新西兰元上涨目标位在0.8242美元,为去年10月底所及高位.

澳元和新西兰元保持抗跌,此前减轻希腊债务负担的谈判遭遇小挫折.市场仍押注希腊最终能达成债务协议,这支撑起市场人气.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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