〔澳新汇市〕澳元和新西兰元持坚,未受希腊谈判受挫影响

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿/悉尼1月24日电---澳元和新西兰元周二守在近三个月高位,受有关希腊债务协议最终将达成的乐观情绪支撑,尽管欧元区财长此前否决了有关提议.
澳元/美元AUD=D4报1.0521美元,周一本地市场尾盘报1.0486,纽约时段最高曾涨至1.0574,为10月31日以来最高位.
图表显示,澳元有望出现上涨趋势.若能突破1.0570美元,将为升向1.0753的10月27日高点打开通道,澳元在1.0450-60美元处有非常强劲的支撑.
新西兰元/美元NZD=D4同样持坚,约报0.8115美元,周一本地收盘价为0.8060美元,在海外市场曾触及10月底以来最高位0.8143美元.支撑位料在0.8050,阻力位在0.8150.
技术分析显示,新西兰元上涨目标位在0.8242美元,为去年10月底所及高位.
澳元和新西兰元保持抗跌,此前减轻希腊债务负担的谈判遭遇小挫折.市场仍押注希腊最终能达成债务协议,这支撑起市场人气.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。