〔加拿大个股〕RIM新任CEO引发投资者的疑虑,并购传言日甚

* 高层变动引发并购议论

* 执行长Heins有15-18个月的时间显示身手--股东

* 保留Lazaridis和Balsillie的董事会席位的决定受到批评

* Heins表示,RIM不需要巨大改变

* 股价下挫8%,投资者观望RIM的前景

路透多伦多/伦敦1月23日电---黑莓手机生产商Research In Motion RIM.TO新任领导人周一否认公司将经历剧变.失去耐心的投资者抓住此言不放,称Thorsten Heins只有12-18个月的时间来扭转RIM的局面.

关於RIM的并购传闻已经流传了好几个月,Heins上任後这种传言更加升温.但RIM股价重挫逾8%,因投资者不知道Heins是否能够扭转RIM的颓势.

"我认为不需要一些剧烈的改变.我们正在发展...但这不是剧变,"Heins表示.他在2007年加入RIM,曾担任过首席运营官.

RIM的共同执行长Mike Lazaridis和Jim Balsillie面对投资者日益增加的压力,周六同时辞去了共同执行长和共同董事长的职务. 他们的存在,一直被视为阻止出售RIM的一大障碍,尽管Heins坚称,出售公司不是他正在考虑的选项.

在被苹果(AAPL.O)和谷歌(GOOG.O)全面超越之後,RIM的市场份额和市值下降.

"如果Thorsten Heins确实相信不会做出改变,他将在15-18个月走人.他将是过渡性的执行长,而且这个董事会也将是过渡性的,"Jaguar的执行长Vic Alboini表示.他是一个非正式的RIM股东团体的带头人,这个团体要求进行重大重组.这些股东持有不到10%的RIM股票.

Lazaridis和Balsillie各持有逾5%的RIM股票,是RIM的三大股东中的两个.他们将继续留在董事会.

**投资者失望**

分析师看法谨慎.

"(Heins)维持RIM的当前策略,人们可能感到有些泄气,"摩根士丹利的分析师Ehud Gelblum表示.

"如果他说'我们现在走在错误路线上',人们会更高兴.我们没有听到他大谈变革计划."

Jaguar的Alboini对保留Balsillie和Lazaridis董事席位的做法提出批评,要求其他几名董事在RIM在年中召开年度股东大会之前离任.

即使Heins有一个推进变革的可信的全面计划,有些分析师也怀疑RIM是否已经落後对手太多,难以追赶.

分析师认为,RIM的潜在买家包括诺基亚,以及Facebook.

RIM在美国上市的股票收低8.5%,报15.56美元,市值略高於80亿美元.而在三年半以前,其市值约为800亿美元.(完)