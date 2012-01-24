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货币新闻 | 2012年 1月 24日 星期二 11:45 BJT

〔日本经济〕日本央行调降GDP预估,但坚持认为经济走向温和复苏

路透1月24日电---日本央行调降国内生产总值(GDP)预估,但坚持认为日本经济走向温和复苏.

日本央行表示,日本经济将在2012财年上半年恢复温和复苏,经济活动大致持稳.

央行称,欧洲债务危机可能导致全球经济成长走软.

日本物价前景仍然存在不确定性,包括地缘政治风险对於大宗商品价格的影响.

央行表示,必须关注海外金融、经济发展等方面的不确定性对日本经济的影响.(完)

--编译 张涛;审校 白云

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