〔日本经济〕日本央行调降GDP预估,但坚持认为经济走向温和复苏

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---日本央行调降国内生产总值(GDP)预估,但坚持认为日本经济走向温和复苏.
日本央行表示,日本经济将在2012财年上半年恢复温和复苏,经济活动大致持稳.
央行称,欧洲债务危机可能导致全球经济成长走软.
日本物价前景仍然存在不确定性,包括地缘政治风险对於大宗商品价格的影响.
央行表示,必须关注海外金融、经济发展等方面的不确定性对日本经济的影响.(完)
--编译 张涛;审校 白云
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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