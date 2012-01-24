〔东京汇市〕欧元回吐涨幅,因希腊债务谈判受挫

* 投资者担心葡萄牙违约

* 德国否认关於增强救援基金的报导

* 许多亚洲市场因假日休市

路透东京1月24日电---欧元兑美元周二从三周高点走低.欧元区财长拒绝民间债权人关於重组希腊债务的条件,使得关於希腊违约的担忧挥之不去.

欧元/美元EUR=一度跌至1.2988,之後持稳於1.2995.

"欧元保持熟悉的走势,正面消息会导致一些投资者回补空头仓位,随後投资者逢高出售,又导致欧元出现修正,"瑞士信贷首席外汇分析师深谷幸司表示.

一篇报导重新引发市场担忧葡萄牙可能也是潜在违约国家,随後欧元触及日低.

许多亚洲市场仍因春节休市,导致成交量低於平常水平,加剧了市场波动.

德国总理发言人否认有关德国准备扩大欧盟救助基金合计规模至7,500亿欧元的报导,进一步打击市场人气.

欧元/日圆EURJPY=R周一触及近四周高点100.49,周二在亚洲市场跌至100.06,但仍远高於11年低点97.04.

美元指数.DXY脱离三周低点76.602,报79.893.美元/日圆JPY=报77.02,仍处於76.6-77.20的区间之内.

风险偏好减弱亦让商品货币承压.澳元/美元AUD=D4跌0.3%至1.0494美元,脱离12周高点1.0574.

部分市场人士在等待美国联邦储备理事会(FED)周二开始的政策会议结果.

任何关於美国利率将在更长时期内保持在低位的信号,都可能让美元承压.

纽约 当日 今年来 2011年

0342GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2989 1.3028 -0.30 +0.34 1.2945

美元/日圆 JPY= 77.00 76.97 +0.04 +0.08 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 100.01 100.28 -0.27 +0.44 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9287 0.9266 +0.23 -0.95 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5546 1.5572 -0.17 +0.07 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0092 1.0074 +0.18 -0.99 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0490 1.0532 -0.40 +2.59 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8085 0.8098 -0.16 +3.87 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.790 81.050 -0.32 +2.73 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 62.280 62.330 -0.08 +4.09 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 119.70 119.86 -0.13 +0.14 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2966 1.2994 -0.22 -1.22 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 张涛 审校 白云

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