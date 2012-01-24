〔日本政经〕日本首相再度呼吁与反对党辩论税制等改革

* 首相野田佳彦野田佳彦再度呼吁各党就税制改革进行辩论

* 野田佳彦:将与日本央行密切合作抗击日圆升值和通缩

* 野田佳彦:争取通过外交努力解决伊朗核问题

路透东京1月24日电---日本首相野田佳彦周二再度向反对党发出呼吁,要求各党参加税制与社会保障改革辩论.这些改革旨在控制不断膨胀的国家债务.他并指出,欧洲债务危机凸显此事的紧迫性.

"婴儿潮一代正在从(社会保障体制的)支撑者变成受益者...当前的体制如果不改变,将给後代留下难以承受的负担.我们没有时间拖延改革,"野田佳彦对国会表示.

他还表示,"为了克服日圆升值和长期通缩,我们将增强与日本央行合作...并采取有力的经济与财政措施."

在外交事务方面,日本上周承诺不断减少购买伊朗原油.

野田佳彦表示,日本和国际社会一样,严重关切伊朗核问题,但他没有详谈减少进口伊朗原油的速度与幅度.

在谈到中国的时候,野田佳彦表示愿意与北京共同改善双边关系.

他说,"如果中国不扮演建设性角色,亚太地区的稳定与繁荣无从谈起."(完)