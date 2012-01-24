〔东京美债〕美国公债价格小涨,此前希腊债务谈判遇到挫折

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透东京1月24日电---美国公债价格周二在亚洲市场小涨,此前欧元区财长拒绝民间债权人关於重组希腊债务的条件,使得关於希腊违约的担忧挥之不去.
10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)降至2.042%,周一纽约尾盘报2.058%.上周五该档收益率最高涨至2.094%,为去年12月初以来最高位.
一篇报导重新引发市场担忧葡萄牙可能也是潜在违约国家,进一步提振对美国公债的避险需求.
德国总理发言人否认有关德国准备扩大欧盟救助基金合计规模至7,500亿欧元的报导,进一步打击市场人气.
周二美联储将开始为期两天的政策会议.美国财政部1630GMT将标售四周期国库券,1800GMT时将标售两年期公债.
本周美国财政部将总计标售990亿美元两年期、五年期、七年期新债.(完)
--编译 白云;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。