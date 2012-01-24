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亚洲 | 2012年 1月 24日 星期二 13:00 BJT

〔东京美债〕美国公债价格小涨,此前希腊债务谈判遇到挫折

路透东京1月24日电---美国公债价格周二在亚洲市场小涨,此前欧元区财长拒绝民间债权人关於重组希腊债务的条件,使得关於希腊违约的担忧挥之不去.

10年期美国公债US10YT=RR收益率(殖利率)降至2.042%,周一纽约尾盘报2.058%.上周五该档收益率最高涨至2.094%,为去年12月初以来最高位.

一篇报导重新引发市场担忧葡萄牙可能也是潜在违约国家,进一步提振对美国公债的避险需求.

德国总理发言人否认有关德国准备扩大欧盟救助基金合计规模至7,500亿欧元的报导,进一步打击市场人气.

周二美联储将开始为期两天的政策会议.美国财政部1630GMT将标售四周期国库券,1800GMT时将标售两年期公债.

本周美国财政部将总计标售990亿美元两年期、五年期、七年期新债.(完)

--编译 白云;审校 张涛

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

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