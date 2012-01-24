〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离三个月高位,关注澳洲CPI数据

路透惠灵顿/悉尼1月24日电---澳元和新西兰元周二脱离三个月高位,受获利了结打压,市场注意力转向澳洲通胀数据,该数据将可能为澳洲进一步降息做好铺垫.

澳元/美元AUD=D4报1.0491美元,尽数回吐在海外市场录得的涨幅.投资者,主要是亚洲国家央行和美国对冲基金,在清淡交投中了结获利.今日多数亚洲国家因春节假期休市.

澳元在海外市场曾最高曾涨至1.0574美元,为10月31日以来最高位,因投资者押注希腊最终将达成债务协议.

有媒体报导称,葡萄牙可能需要第二轮援助,以偿付将於9月到期的90亿欧元债务,这亦在亚洲交易市场打压市场冒险意愿.

不过,澳元保持正面趋势,保持明显的抗跌性,尽管澳洲国内就业数据疲软,且一系列欧元区国家主权债信评级遭到调降.

澳元今年迄今已涨近3%,图表显示澳元仍保持上行趋势.

澳洲第四季消费者物价指数(CPI)周三将公布,若数据温和,将为该国进一步降息做好铺垫.

新西兰元/美元NZD=D4同样回吐海外市场涨幅,最新报0.8090美元,之前在0.8143的高位.

新西兰元/美元今年迄今已涨约4%,分析师预计还将进一步走高.

新西兰元支撑位料在0.8050美元,阻力位在0.8150.技术分析显示,新西兰元上涨目标位在0.8242美元,为去年10月底所及高位.(完)

--编译 白云;审校 张涛

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