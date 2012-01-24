〔澳新汇市〕澳元和新西兰元脱离三个月高位,关注澳洲CPI数据

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透惠灵顿/悉尼1月24日电---澳元和新西兰元周二脱离三个月高位,受获利了结打压,市场注意力转向澳洲通胀数据,该数据将可能为澳洲进一步降息做好铺垫.
澳元/美元AUD=D4报1.0491美元,尽数回吐在海外市场录得的涨幅.投资者,主要是亚洲国家央行和美国对冲基金,在清淡交投中了结获利.今日多数亚洲国家因春节假期休市.
澳元在海外市场曾最高曾涨至1.0574美元,为10月31日以来最高位,因投资者押注希腊最终将达成债务协议.
有媒体报导称,葡萄牙可能需要第二轮援助,以偿付将於9月到期的90亿欧元债务,这亦在亚洲交易市场打压市场冒险意愿.
不过,澳元保持正面趋势,保持明显的抗跌性,尽管澳洲国内就业数据疲软,且一系列欧元区国家主权债信评级遭到调降.
澳元今年迄今已涨近3%,图表显示澳元仍保持上行趋势.
澳洲第四季消费者物价指数(CPI)周三将公布,若数据温和,将为该国进一步降息做好铺垫.
新西兰元/美元NZD=D4同样回吐海外市场涨幅,最新报0.8090美元,之前在0.8143的高位.
新西兰元/美元今年迄今已涨约4%,分析师预计还将进一步走高.
新西兰元支撑位料在0.8050美元,阻力位在0.8150.技术分析显示,新西兰元上涨目标位在0.8242美元,为去年10月底所及高位.(完)
--编译 白云;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。