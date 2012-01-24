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债券 | 2012年 1月 25日 星期三 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.020%,投标倍数为4.77

路透华盛顿1月24日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.020

中值 0.015

低值 0.000

投资 0.020

价格/得标

价格 99.998444

高值得标比率 72.17%

投标倍数 4.77

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,001,605,500

总投标 142,978,671,600

竞争性投标得标 29,188,107,300

非竞争性投标得标 238,998,200

FED附加 6,285,071,700

发行细节

发行日 2012/01/26

到期日 2012/02/23

CUSIP码 912795Z38

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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