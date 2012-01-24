〔欧洲汇市〕英镑兑欧元脱离低位,但经济忧虑限制英镑涨幅

路透伦敦1月24日电---英镑兑欧元周二在触及近四周低位後削减跌幅,但未能录得很大涨幅,对经济将进一步走弱可能促使英国央行进一步放宽货币政策的担忧打压英镑.

分析师称,即将公布的英国数据和即将发生的事件可能加重对更多量化宽松前景的忧虑,因撙节举措和欧债危机的影响损及经济,这可能进一步打压英镑.

英国周三将公布第四季GDP数据,料为萎缩0.1%,这将令经济正滑向衰退的忧虑升温.

欧元兑英镑EURGBP=D4回落0.4%,报0.8328英镑,盘中触及近四周来最高0.8391英镑.交易商称,中长期投资账户的稳定卖盘拖累欧元走低.另外,在0.84英镑附近的英镑卖单可能限制涨幅,许多投资者但仍担忧希腊违约给欧元区构成的风险.

英镑兑美元尾盘GBP=D4持稳在1.5585美元,逼近周一触及的三周高位1.5602美元,交易商称,有来自中东账户的需求.40年期英债银团销售获强劲需求也扶助支撑人气,且凸显出英国的避险地位.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]