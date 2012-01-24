〔欧元债市〕德债收益率在2%上下拉锯,希腊债务磋商受阻未导致市场恐慌

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦1月24日电---德债收益率周二在2%心里位上下拉锯,但在希腊换债磋商再度遇阻後市场并未出现恐慌气氛.
强於预期的欧元区制造业数据缓解了对区内经济将陷入衰退的担忧,推动德债收益率稍早升至一个月高位2.019%.交易商称,部分投资者之後锁定空头头寸的获利.
希腊民间债权人要求欧洲官员在希腊陷入无序违约前达成换债协议,之前一日,欧元区财长拒绝了他们提出的换债建议.
但市场认为,如果希腊无序违约,欧元区可能解体,这是参与磋商的各方十分害怕看到的情况,因此,各方最终将达成协议.
国际货币基金组织(IMF)警告称,欧债危机不断升级将拖累全球经济,该组织大幅调降了全球成长预期.
德债期货FGBLc1收跌14个跳动点,报137.30.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬2个基点,报2.0%.
未来三周将十分关键,希腊计划在2月13日前提交最终换债建议,从而留出充裕的时间来准备文件.越逼近上述最後期限,市场越可能感到紧张.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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