〔欧元债市〕德债收益率在2%上下拉锯,希腊债务磋商受阻未导致市场恐慌

路透伦敦1月24日电---德债收益率周二在2%心里位上下拉锯,但在希腊换债磋商再度遇阻後市场并未出现恐慌气氛.

强於预期的欧元区制造业数据缓解了对区内经济将陷入衰退的担忧,推动德债收益率稍早升至一个月高位2.019%.交易商称,部分投资者之後锁定空头头寸的获利.

希腊民间债权人要求欧洲官员在希腊陷入无序违约前达成换债协议,之前一日,欧元区财长拒绝了他们提出的换债建议.

但市场认为,如果希腊无序违约,欧元区可能解体,这是参与磋商的各方十分害怕看到的情况,因此,各方最终将达成协议.

国际货币基金组织(IMF)警告称,欧债危机不断升级将拖累全球经济,该组织大幅调降了全球成长预期.

德债期货FGBLc1收跌14个跳动点,报137.30.10年期德债收益率DE10YT=TWEB上扬2个基点,报2.0%.

未来三周将十分关键,希腊计划在2月13日前提交最终换债建议,从而留出充裕的时间来准备文件.越逼近上述最後期限,市场越可能感到紧张.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>