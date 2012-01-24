〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为250%,投标倍数为3.75

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透华盛顿1月24日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.250%
中值 0.242%
低值 0.179%
价格/得标
价格 100.000000
高值得标比率 38.96%
投标倍数 3.75
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,195,800
总投标 131,202,478,200
竞争性投标得标 34,803,517,600
非竞争性投标得标 196,678,200
FED附加 658,621,200
初级市场交易商投标 97,710,000,000
初级市场交易商得标 20,479,120,000
直接投标 16,711,000,000
直接投标得标 2,876,745,600
间接投标 16,584,800,000
间接投标得标 11,447,652,000
发行细节
发行日 2012/01/31
到期日 2013/01/31
CUSIP码 912828SB7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 利棣儿;审校 母红
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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