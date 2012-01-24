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债券 | 2012年 1月 25日 星期三 02:08 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为250%,投标倍数为3.75

路透华盛顿1月24日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.250%

中值 0.242%

低值 0.179%

价格/得标

价格 100.000000

高值得标比率 38.96%

投标倍数 3.75

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,195,800

总投标 131,202,478,200

竞争性投标得标 34,803,517,600

非竞争性投标得标 196,678,200

FED附加 658,621,200

初级市场交易商投标 97,710,000,000

初级市场交易商得标 20,479,120,000

直接投标 16,711,000,000

直接投标得标 2,876,745,600

间接投标 16,584,800,000

间接投标得标 11,447,652,000

发行细节

发行日 2012/01/31

到期日 2013/01/31

CUSIP码 912828SB7

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 利棣儿;审校 母红

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