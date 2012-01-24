〔欧洲股市〕收跌,受累于对希腊违约的忧虑

欧洲股市：受银行和建筑股提振攀升至15个月高位，特朗普行情重燃
美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
路透法兰克福1月24日电---欧洲股市周二收跌,对希腊无序违约的担忧打压市场人气,新的证据显示全球经济状态良好.
银行股受创,之前欧元区财长拒绝了民间债权人提出的希腊债务重组提议.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报1,043.79点.STOXX欧洲600银行指数.SX7P下跌1%.
英国富时100指数.FTSE收跌0.53%,报5,751.90点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.27%,报6,419.22点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.47%,报3,322.65点.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
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美国总统特朗普周二在国会发表就职后首次重要讲话时承诺，将投资1万亿美元改善美国基础设施。另外，美国货币政策决策者的讲话，引发市场臆测可能在本月升息。
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