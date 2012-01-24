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阿姆斯特丹市场报道 | 2012年 1月 25日 星期三 02:09 BJT

〔欧洲股市〕收跌,受累于对希腊违约的忧虑

路透法兰克福1月24日电---欧洲股市周二收跌,对希腊无序违约的担忧打压市场人气,新的证据显示全球经济状态良好.

银行股受创,之前欧元区财长拒绝了民间债权人提出的希腊债务重组提议.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.4%,报1,043.79点.STOXX欧洲600银行指数.SX7P下跌1%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.53%,报5,751.90点;德国股市DAX指数.GDAXI收挫0.27%,报6,419.22点;法国CAC-40指数.FCHI回落0.47%,报3,322.65点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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