〔英国债市〕英债期货下跌,投资者青睐较长期英债

路透伦敦1月24日电---周二进行的40年期英债银团销售得到强劲需求,且投资者不愿意将超长期英债卖给英国央行,凸显他们对长期英债的偏好,而指标英债期货和德债一起下跌.

3月英债期货FLGH2收跌14个跳动点,报115.07,和德债走势一致.

不过现货长期英债和德债走势不一,30年期英债GB30YT=RR收益率下跌1个基点,至3.15%,而30年期德债GB30YT=RR收益率上涨1.5个基点.

长期英债也跑赢较短期英债.10年期英债收益率GB10YT=RR上扬2个基点,报2.19%,与可比德债收益率差收窄1个基点,至18个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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