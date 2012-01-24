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货币新闻 | 2012年 1月 25日 星期三 03:18 BJT

〔美国能源〕1月20日止当周汽油需求环比增加1.3%--SpendingPulse

路透1月24日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较之前一周增加,因假日季结束,大批驾驶者恢复开车.

报告显示,截至1月20日一周美国汽油消费较此前一周增加1.3%,较上年同期减少5.2%.

万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周持平在每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.4%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.9%,为连续第44周下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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