〔美国能源〕1月20日止当周汽油需求环比增加1.3%--SpendingPulse

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较之前一周增加,因假日季结束,大批驾驶者恢复开车.
报告显示,截至1月20日一周美国汽油消费较此前一周增加1.3%,较上年同期减少5.2%.
万事达卡表示,零售汽油均价较此前一周持平在每加仑3.39美元,较上年同期上涨9.4%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降3.9%,为连续第44周下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选