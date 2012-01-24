〔金属期市〕期铜扩大升幅,焦点仍在供应

* 期铜盘後重拾新年升势

* 铜基本面紧张,支持铜价的2012年升势

* 技术指标直指接近超买情况

* 关注周三美联储政策声明

路透纽约/伦敦1月24日电---期铜周二在交易日稍晚转跌为升,但仍低於四个月高位,因投资人继续预期供应趋紧,这盖过了稍早因欧元走软和欧债危机持续对铜价造成的压力.

纽约市场成交量相对较高,尽管亚洲市场较清淡,因中国市场因农历新年假期休市.

成交量增加,铜价在平盘上下游走,在电子交易时段稍晚重拾升势,维持铜价的新年涨势,此轮升势令价格从年初迄今累计上涨约10%,目前升势完整.

技术疲弱的迹象在铜价2012年初涨势中将可能很快形成,这可能为投资者在进一步利多的供需背景下提供另一次入市点,作多期铜.

"我不是看几周或几个月,我是看几年,所以我认为铜价可否持续?我认为铜价在未来两至五年将能持续,"Covenant Investors首席投资长Steve Shafer说,他管理3亿美元资产.

"底线是供应将令人失望,需求将继续上升."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3在收盘後扩大升幅.稍早该合约收跌5美元,报每吨8,360美元,盘中触及8,402.75美元高位,略低於周五触及的四个月高位8,428.50美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-3月期铜HGH2小升,报每磅3.8075美元,接近交投区间3.7495-3.8170美元的高端.周五该合约触及3.8340美元的四个月高位.

根据汤森路透初步数据,纽约尾盘成交量为55,800口,较30天均值高出约四分一.

本月迄今期铜走势意外强劲,推动其相对强弱指标(RSI)升至63以上,距离70水准不远.70以上是超买区域,市场容易下跌.

"过去几周市场消化了较好的美国经济数据及欧洲央行提供大量流动性的影响.不过目前我们接近技术超买状况,市场容易回调,"T-Commodity合作夥伴Gianclaudio Torlizzi说.

"但是,我们建议客户利用铜价回调作为进入市场建立多头头寸的机会,"他补充说,预料铜价走弱将是短暂的.

期铜上涨,摆脱了欧元下跌的影响.欧元兑美元从约三周高位回落,因担心希腊债务重组谈判的结果.

尽管国际货币基金组织(IMF)调降全球成长预估,受欧元区危机不断升级拖累.[ID:nCN1352162]但消息没有阻碍铜价的升势.

最新数据显示,LME铜库存为342,250吨,此为2009年10月来最低,取消仓单占总库存22.1%.

"LME铜库存持续下跌趋势提供了帮助,"法国巴黎银行策略师Stephen Briggs说,"市场必愈发担心铜价升势变得过度,但目前没有阻止此轮升势的因素."

以下为1901 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 380.65 0.80 +0.21 343.60 10.78

LME期铝 2239.00 1.00 +0.04 2020.00 10.84

LME期铜 8350.00 -15.00 -0.18 7600.00 9.87

LME期铅 2249.00 5.00 +0.22 2035.00 10.52

LME期镍 20625.00 320.00 +1.58 18710.00 10.24

LME期锡 22190.00 40.00 +0.18 19200.00 15.57

LME期锌 2124.00 65.00 +3.16 1845.00 15.12

上海期铝 16395.00 30.00 +0.18 15845.00 3.47

上海期铜 60720.00 160.00 +0.26 55360.00 9.68

上海期锌 15855.00 195.00 +1.25 14795.00 7.16

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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