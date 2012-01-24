〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于玉米期货大涨

路透1月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,受助于玉米上扬,现货市场强劲和农户销售缓慢.

豆粕和豆油期货也跟随大豆期货收高.

大豆,玉米和小麦期货周二上扬,导致市场上各种传言满天飞,其中包括俄罗斯可能将徵收出口税,以及阿根廷可能禁止出口等.阿根廷政府否认了这一传言.

欧元兑美元在震荡交投中走软.

consultancy AgRural称,巴西本季大豆收成将为7,020万吨,低於之前预期的7,310万吨,因南部谷物种植带遭受严重乾旱袭击.

CBOT-3月大豆合约Sc1上升2-1/2美分,报每蒲式耳12.20美元.

CBOT-3月豆油合约BOc1微跌0.07美分,报每磅51.35美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨2.5美元,报每短吨323.5美元.(完)