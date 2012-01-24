〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,受助于玉米期货大涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透1月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收涨,受助于玉米上扬,现货市场强劲和农户销售缓慢.
豆粕和豆油期货也跟随大豆期货收高.
大豆,玉米和小麦期货周二上扬,导致市场上各种传言满天飞,其中包括俄罗斯可能将徵收出口税,以及阿根廷可能禁止出口等.阿根廷政府否认了这一传言.
欧元兑美元在震荡交投中走软.
consultancy AgRural称,巴西本季大豆收成将为7,020万吨,低於之前预期的7,310万吨,因南部谷物种植带遭受严重乾旱袭击.
CBOT-3月大豆合约Sc1上升2-1/2美分,报每蒲式耳12.20美元.
CBOT-3月豆油合约BOc1微跌0.07美分,报每磅51.35美分.CBOT-3月豆粕合约SMc1涨2.5美元,报每短吨323.5美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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