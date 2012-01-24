〔全球金市〕金价从六周高位回落,静待美联储利率声明

* 金价从六周高位回落,因欧元削减涨幅

* 关注美联储有关长期利率方向的预期

* 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议周三结束

路透纽约/伦敦1月24日电---金价周二从前日触及的六周高位回落,因欧元近期涨势暂停,欧洲有关希腊债务重组的磋商遇阻,且市场等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布政策声明.

金价跟随股市和油价走低,因在欧元区财长拒绝民间债权人提出的最终换债建议後,希腊看似更接近可能出现的无序违约.

分析师称,部分黄金买家在周三美联储利率决定公布前离场观望.美联储将在明日首次公布利率走向预期,为何时首次升息提供线索.

1927 GMT,现货金XAU=回落0.7%,报每盎司1,665.10美元.

美国2月黄金期货GCG2结算价收跌13.80美元,报每盎司1,664.50美元.

成交量略高於30日均值,尽管中国市场因农历新年假期休市,且最大黄金消费国印度的交投活动清淡,该国上周将黄金进口税上调了近一倍.

美联储为期两天的政策会议将於周三结束,料将暗示在2014年前将保持近零利率.

其他贵金属市场,现货银XAG=日内跌1.1%,报每盎司31.97美元.现货铂金(白金)XPT=挫1.1%,报1,541.49美元,现货钯金XPD=回落1.2%,报676.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 2月黄金期货 1664.50 -13.80 -0.8 1661.00 1680.00 121,899

COMEX 3月白银期货 31.975 -0.295 -0.9 31.855 32.470 26,539

COMEX 4月铂金期货 1552.40 -8.70 -0.6 1541.10 1572.00 4,102

COMEX 3月钯金期货 680.55 -8.30 -1.2 670.00 690.00 3,262

现货金 XAU= 1665.10 -11.70 -0.7 1661.95 1679.39

现货银 XAG= 31.970 -0.350 -1.1 31.890 32.470

现货铂金 XPT= 1541.49 -17.50 -1.1 1542.00 1565.50

现货钯金 XPD= 676.50 -8.50 -1.2 673.00 687.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

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