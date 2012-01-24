〔全球金市〕金价从六周高位回落,静待美联储利率声明

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 金价从六周高位回落,因欧元削减涨幅
* 关注美联储有关长期利率方向的预期
* 市场关注:美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议周三结束
路透纽约/伦敦1月24日电---金价周二从前日触及的六周高位回落,因欧元近期涨势暂停,欧洲有关希腊债务重组的磋商遇阻,且市场等待美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布政策声明.
金价跟随股市和油价走低,因在欧元区财长拒绝民间债权人提出的最终换债建议後,希腊看似更接近可能出现的无序违约.
分析师称,部分黄金买家在周三美联储利率决定公布前离场观望.美联储将在明日首次公布利率走向预期,为何时首次升息提供线索.
1927 GMT,现货金XAU=回落0.7%,报每盎司1,665.10美元.
美国2月黄金期货GCG2结算价收跌13.80美元,报每盎司1,664.50美元.
成交量略高於30日均值,尽管中国市场因农历新年假期休市,且最大黄金消费国印度的交投活动清淡,该国上周将黄金进口税上调了近一倍.
美联储为期两天的政策会议将於周三结束,料将暗示在2014年前将保持近零利率.
其他贵金属市场,现货银XAG=日内跌1.1%,报每盎司31.97美元.现货铂金(白金)XPT=挫1.1%,报1,541.49美元,现货钯金XPD=回落1.2%,报676.50美元.
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最新价格/ 当日 当日
结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量
COMEX 2月黄金期货 1664.50 -13.80 -0.8 1661.00 1680.00 121,899
COMEX 3月白银期货 31.975 -0.295 -0.9 31.855 32.470 26,539
COMEX 4月铂金期货 1552.40 -8.70 -0.6 1541.10 1572.00 4,102
COMEX 3月钯金期货 680.55 -8.30 -1.2 670.00 690.00 3,262
现货金 XAU= 1665.10 -11.70 -0.7 1661.95 1679.39
现货银 XAG= 31.970 -0.350 -1.1 31.890 32.470
现货铂金 XPT= 1541.49 -17.50 -1.1 1542.00 1565.50
现货钯金 XPD= 676.50 -8.50 -1.2 673.00 687.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。