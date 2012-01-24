〔国际油市〕NYMEX原油回落,因希腊换债磋商遇阻令欧债危机忧虑加剧

路透纽约1月24日电---美国原油期货周二回落,希腊债务重组磋商遇阻拖低欧元,令对欧洲经济滑坡可能严重削弱原油需求的担忧加剧.

欧元区财长拒绝了民间债权人提出的帮助希腊债务重组的提议,称之尚不足够,要求磋商各方重回谈判桌.这令对希腊发生无序违约且出现进一步动荡的忧虑重燃.

有鉴於此,国际货币基金组织(IMF)呼吁采取紧急行动,并警告称,如果欧债危机加剧,今年全球成长率将回落约2个百分点.

交易商还消化了对美国上周石油库存的预期.路透调查预计,1月20日止当周美国原油库存增加80万桶,馏分油库存持稳,汽油库存增加190万桶.

美国石油协会(API)将於今日稍晚公布库存数据.美国能源资料协会(EIA)将於周三公布库存数据.

美联储周三结束为期两天的政策会议,分析师预计该央行将暗示在2014年前将保持近零利率.

市场还等待美国总统奥巴马周二晚间发表国情咨文讲话.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-3月原油期货CLH2结算价报每桶98.95美元,跌0.63美元或0.63%.

伦敦布兰特原油期货LCOH2结算价报110.03美元,涨0.55美元或0.50%.收盘时,布兰特原油较美国原油的溢价CL-LCO1=R小幅扩阔至11.08美元,周一报11美元.

伊朗政界人士称,预计欧盟会取消伊朗石油禁运,并再度威胁,一旦西方成功阻止伊朗原油出口,将封锁霍尔木兹海峡.

熟悉禁运条款的律师和官员告诉路透,欧盟不仅禁止进口伊朗石油,同时还禁止道达尔和皇家壳牌等欧洲公司为转售给非欧盟国家而购买的伊朗石油.(完)