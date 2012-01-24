〔美股业绩〕雅虎第四季净营收小幅回落,获利与分析师预期一致

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透1月24日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周二公布的第四季净营收和获利小幅回落,这是该公司信任首席执行长Scott Thompson执掌帅印前的最後一个季度.
该股股价在盘後交易中上扬0.04美元,报15.73美元.
雅虎公布,在截至12月31日的第四季净利为2.96亿美元,合每股盈利(EPS)0.24美元,上年同期分别为3.12亿美元和0.24美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计雅虎第四季每股收益为0.24美元.
雅虎预计,2012会计年度第一季净营收将为10.25-11.05亿美元.
不包括与网络合作方分享的费用,该公司第四季净营收约为11.7亿美元,上年同期为12.05亿美元.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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