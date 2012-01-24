〔美股业绩〕雅虎第四季净营收小幅回落,获利与分析师预期一致

路透1月24日电---网络搜索引擎雅虎(YHOO.O)周二公布的第四季净营收和获利小幅回落,这是该公司信任首席执行长Scott Thompson执掌帅印前的最後一个季度.

该股股价在盘後交易中上扬0.04美元,报15.73美元.

雅虎公布,在截至12月31日的第四季净利为2.96亿美元,合每股盈利(EPS)0.24美元,上年同期分别为3.12亿美元和0.24美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计雅虎第四季每股收益为0.24美元.

雅虎预计,2012会计年度第一季净营收将为10.25-11.05亿美元.

不包括与网络合作方分享的费用,该公司第四季净营收约为11.7亿美元,上年同期为12.05亿美元.(完)