〔美股业绩〕超微半导体预期第一季营收下跌8%

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 预计第一季营收下跌8%
* 第四季非GAAP每股收益(EPS)为0.19美元
* 股价盘後下滑
路透1月24日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周二预期第一季度营收下跌,因硬盘短缺及经济的不确定性损及个人电脑生产商.
超微半导体表示,第四季营收为16.9亿美元,较上年同期增长2%.
但该公司预计,截至2012年3月的第一季营收将较上季下跌8%,加减3个百分点,至15.04-16.06亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期第四季营收为17.16亿美元,第一季营收预估为15.95亿美元.
超微半导体第四季非GAAP获利为1.38亿美元,上年同期为1.06亿美元.非GAAP每股收益(EPS)为0.19美元,上年同期为0.14美元.
超微半导体周二在常规交易时段收高0.15%,报6.53美元,在盘後交易中下挫2%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选