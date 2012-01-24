〔美股业绩〕超微半导体预期第一季营收下跌8%

* 预计第一季营收下跌8%

* 第四季非GAAP每股收益(EPS)为0.19美元

* 股价盘後下滑

路透1月24日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周二预期第一季度营收下跌,因硬盘短缺及经济的不确定性损及个人电脑生产商.

超微半导体表示,第四季营收为16.9亿美元,较上年同期增长2%.

但该公司预计,截至2012年3月的第一季营收将较上季下跌8%,加减3个百分点,至15.04-16.06亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期第四季营收为17.16亿美元,第一季营收预估为15.95亿美元.

超微半导体第四季非GAAP获利为1.38亿美元,上年同期为1.06亿美元.非GAAP每股收益(EPS)为0.19美元,上年同期为0.14美元.

超微半导体周二在常规交易时段收高0.15%,报6.53美元,在盘後交易中下挫2%.(完)